"Siamo pronti per ripartire". Il giocatore giallorosso Lorenzo Pellegrini tra quarantena e futuro per sempre alla As Roma spiega in esclusiva a Il Tempo i pensieri dello spogliatoio, compresa la questione del taglio degli stipendi. Il club vuole tornare in campo: quando e se sarà possibile, ovviamente, ma c'è ancora un posto in Champions da inseguire e un'Europa League tutta da giocare.