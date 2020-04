Ignora l'alt dei carabinieri, semina il panico in strada e, quando viene fermato, ci vogliono otto militari per bloccarlo. Protagonista di una giornata di follia tra Misano e Cattolica, sulla costa adriatica, è stato un brasiliano di 32 anni.

Dopo un inseguimento in auto il brasiliano è stato fermato dai carabinieri. Si è barricato in auto, gridando di essere positivo al Coronavirus, riporta Rimini Today. Poi è stato prelevato a forza dal veicolo e nella colluttazione che ne è derivata ha spaccato il naso a un militare con una gomitata e ne ha feriti altri due. Alla fine è stato immobilizzato grazie allo spray al peperoncino, denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale ma il magistrato di turno non ha convalidato il fermo, adducendo motivi igienico-sanitari. Così è stato rilasciato in attesa del processo. L'uomo è stato sottoposto al test per il Covid-19.