L'Italia in trincea contro il coronavirus. Da chi ha cambiato il proprio lavoro, reinventandolo secondo le necessità, fino a chi ha deciso di aiutare i propri dipendenti, da chi mette a disposizione gratuitamente la frutta per chi ne ha bisogno, fino a chi da prodotti normali è riuscito a creare quelli indispensabili in questo momento. A Radio 105 durante lo "Zoo di 105" Marco Mazzoli ha letto questo commovente intervento dedicato a tutti gli italiani, che in questo momento così delicato stanno cercando di fare il possibile per combattere l'emergenza sanitaria causata dal covid-19 nel Paese travolto dal virus.