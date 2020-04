Coronavirus, altro che "Ma la notte no". Tutti insieme per "Resto a casa mo"

"Resto a casa mo". E' il titolo della parodia della celebre "Ma la notte no" direttamente da Quelli della Notte di Renzo Arbore. Per convincerci a restare a casa e per farci passare 5 minuti di sorrisi e spensieratezza ci hanno pensato un esercito di attori, cantanti, uomini e donne di spettacolo.

In prima fila: Luca Abete, Paolo Belli, Massimo Boldi, Paolo Conticini, Raul Cremona, Tiziana De Giacomo, Ella Goldmann, Nino Frassica, Massimiliano Gallo, Carmen Giattanasio, Pino Insegno, Simona Izzo, Angelo Pintus, Shalana Santana, Antonio Stash Fiordispino, The Jackal e Ricky Tognazzi.