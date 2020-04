Obbligatorie sì, no, forse. Il ballo assurdo delle mascherine tra Regioni e Protezione civile

Bisogna mettere la mascherina per uscire di casa? È indispensabile se non si vuole rischiare di prendere il coronavirus? Milioni di italiani se lo chiedono. La risposta che arriva dalle istituzioni, però, non è confortante. Soprattutto perché non c'è identità di vedute. Le Regioni vanno in ordine sparso. A muoversi per primo è stato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che ha ordinato ai propri concittadini di coprirsi bocca e naso se proprio devono uscire. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha annunciato un'ordinanza che renda le mascherine obbligatorie. Anche il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha promesso l'arrivo imminente di mascherine per tutti. Le potranno trovare in farmacia e nelle edicole. Il messaggio che arriva dal capo della Protezione civile, Angelo Borelli, però è opposto: "Io la mascherina non la metto, basta tenere la giusta distanza", ha detto. Insomma, vai a capire chi devi ascoltare...