Come i Village People. Il sito Inps in tilt diventa una canzone

Il sito Inps è andato in tilt per l'affollamento delle richieste per il bonus da 600 euro. E non solo. Lungaggini anche per l'inserimento dei propri dati e delle password.

Per approfondire leggi anche: Inps, caos bonus 600 euro

Insomma quanto basta per creare la parodia di "YMCA" dei Village People. Ai piani alti dell'Inps fischieranno le orecchie.