Erano convinti gli spagnoli di essere preparati se non proprio immuni all'attacco del virus. Ma un giorno è apparso alla loro tv Giuseppe Conte. Ha sfoderato il suo drammatico spagnolo, e non sembra avere portato grande fortuna alla popolazione iberica. Da lì a qualche giorno con una rapidità che ha stupito tutti la Spagna è diventata il solo paese di Europa con numeri del contagio simili a quelli italiani se non addirittura peggiori in alcune voci. Pare che ora di interviste e consigli al premier italiano non ne vogliano chiedere più...