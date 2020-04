Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è uscito da Palazzo Chigi e in piazza Colonna ha reso omaggio a Giorgio Guastamacchia, sostituto commissario membro della sua scorta, scomparso a soli 51 anni e che nei giorni precedenti era stato ricoverato a Roma dopo aver contratto il virus Covid-19. Il ricordo del poliziotto è avvenuto - come consuetudine - tra le sirene spiegate delle volanti dei colleghi.

«Per tutti noi che l’abbiamo conosciuto, per i colleghi del servizio di protezione, per i dipendenti della Presidenza del Consiglio, è un momento di grande dolore - aveva scritto sabato il premier in un post su Facebook - Ci stringiamo alla signora Emanuela, ai suoi figli e ai suoi cari, per esprimere loro i nostri sentimenti di commossa vicinanza. Rimarrà in me indelebile il ricordo della sua dedizione professionale, dei suoi gesti generosi, dei suoi sorrisi ravvivati da un chiaro filo di ironia».