Clamorosa gaffe biblica di Conte. Cosa dice sugli Ebrei in Egitto

Clamorosa gaffe biblica di Conte. Durante la conferenza stampa sul decreto liquidità si lancia nella spiegazione della Pasqua e dice che "Pasqua significa passaggio, il passaggio degli Ebrei dalla schiavitù all'Egitto". Ma come? In Egitto gli Ebrei erano in schiavitù.

Insomma il premier Conte ha le idee un po' confuse. Eh sì è proprio un premier d'Egitto!