Da Castel Sant'Angelo al Colosseo, dalla basilica di Santa Maria Maggiore al Quirinale, da Trastevere alla piramide Cestia, fino ai lungoteveri desolati. Ecco lo splendore ma anche la tristezza di Roma nei giorni del coprifuoco e del #iorestoacasa. Che fanno ben vedere come non ci sia alcuna violazione in centro città delle disposizioni governative. Ma come specie alla luce del tramonto salga su un magone ricordando la vivacità della capitale di Italia, le comitive variopinte dei turisti, il traffico che la imbottigliava e ne era ormai diventato una caratteristica della città. Certe cose si capiscono quando si perdono, quando colori e vita vengono come in questi giorni cancellati da silenzio e paesaggi lunari...