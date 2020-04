L'arrivo del coronavirus Covid-19 in India rappresenta una potenziale catastrofe umanitaria per il gigante dell'Asia meridionale, che vive tuttora grandi contraddizioni. Mentre alcuni ospedali d'eccellenza hanno sperimentato con successo dei cocktail di farmaci di cui l'India è uno dei più grandi produttori mondiali, la grande maggioranza della popolazione appare impreparata e anche poco incline al lockdown e alle misure di confinamento imposte dal governo. La polizia, incaricata di far rispettare le regole, lo sta facendo con l'abituale violenza, prendendo a bastonate e a ceffoni i trasgressori con raid organizzati anche in moto.