I vescovi scomunicano Salvini per la Pasqua in chiesa. Ma a salvarlo spunta la D'Urso

Matteo Salvini ha chiesto di aprire le chiese per Pasqua nonostante sia ancora in corso l'emergenza coronavirus. Una proposta che ha sollevato un ampio dibattito e molte critiche. Coloro che non sono d'accordo contestano che sia ancora troppo presto per tornare ad affollare le chiese. Parere contrario è arrivato anche dal presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, il quale ha richiamato al "rispetto delle regole" e al "senso di responsabilità". A questo punto quale potrebbe essere l'alternativa? A fornire una soluzione a Salvini potrebbe essere Barbara D'Urso, vista anche la preghiera che hanno già fatto insieme in tv. Ecco allora cosa potrebbe accadere...