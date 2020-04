La supergaffe di Conte, Merkel aiuta Salvini, De Luca sceriffo della pastiera. Il Superpodio di Pasqua!

Giuseppe Conte che fa una supergaffe religiosa ma, per sua fortuna, la ministra Lucia Azzolina ha deciso di promuovere tutti. La battaglia culinaria tra il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Angela Merkel che si riscopre improvvisamente la migliore alleata di Matteo Salvini e tanto, tanto altro. Sono questi i principali temi della quindicesima puntata del "Superpodio della settimana", la videorubrica de Il Tempo dedicata al peggio della politica.

Si comincia con la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, che in settimana ha firmato il decreto Scuola che ha stabilito che quest'anno, a causa dell'emergenza Coronavirus, tutti gli studenti saranno promossi. Certo, si rischia un'intera generazione che affronterà la vita lavorativa senza essere passata dal formativo esame di maturità. Ma niente paura! A guardare chi siede al governo, non è detto che la poca istruzione costituisca un handicap...

E' poi il turno dei sindaci Federico Pizzarotti di Parma e Alan Fabbri di Ferrara, che nella settimana in cui i Comuni hanno cominciato a raccogliere le richieste dei cittadini che vogliono accedere ai buoni pasto, se ne sono usciti con una serie di condizioni un po' particolari per accedere al beneficio. Quali? Scopritele nel video!

Tocca allora al governatore della Campania Vincenzo De Luca e al sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che nella settimana che porta alla Pascqua hanno ingaggiato un braccio di ferro... sulla pastiera napoletana! Per il sindaco devono cucinarla i pasticcieri e poi portarla a domicilio ai clienti, per il governatore devono essere i cittadini a cimentarsi a casa. Anche se gli esiti, secondo De Luca, potrebbero non essere esaltanti. E lo dice a chiare lettere nel video che vi mostriamo. Peraltro al vulcanico governatore campano dedichiamo anche la controcopertina della settimana con un meme che lo mette il correlazione con la popolarissima serie "La Casa di Carta". Cosa c'entra De Luca? Scopritelo guardando i titoli di coda!

Ma è arrivato il momento di scoprire il vincitore della settimana. Ed è il premier Giuseppe Conte! Che non solo ormai passa buona parte delle sue giornate ad annunciare su Facebook provvedimenti che poi in Gazzetta ufficiale non ci arrivano mai, ma a furia di sovraesporsi cade anche in gaffe clamorose. Come quella "religiosa" dell'ultimo video. C'entrano la Pasqua, gli ebrei e Sharm el Sheik... scoprite perché nel video!

E con questo è tutto, arrivederci alla prossima settimana e un caloroso augurio di buona Pasqua a tutti!