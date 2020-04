C'era un tempo in cui Beppe Grillo a Strasburgo diceva di non dare soldi all'Italia "perché vanno a finire alla mafia". Nel giorno in cui il ministro M5s Luigi Di Maio se la prende con Die Welt per l'articolo-denuncia sui mafiosi che aspetterebbero una nuova pioggia di soldi da Bruxelles, la Lega riesuma il video con il fondatore del MoVimento Cinque Stelle che la pensa esattamente come il quotidiano tedesco.

"Non date più finanziamenti all'Italia, perché vanno a finire alla mafia, alla 'ndrangheta e alla camorra" gridava Grillo in Europa. "Questi soldi scompaiono in tre regioni".

