In Germania tutti in macchina al drive-in per la messa. Non è facile essere fedeli praticanti ai tempi del coronavirus: a Dusseldorf, una delle idee più originali. La messa si è tenuta infatti in un drive-in davanti a centinaia di macchine. Così facendo in tanti hanno potuto partecipare alla funzione religiosa, mantenendo le distanze e riducendo al minimo il rischio di contagio.