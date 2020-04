Il runner non si ferma all'alt del carabiniere mentre corre sulla spiaggia di Pescara dove un runner. Il militare lo insegue ma il ragazzo in t-shirt rossa riesce a seminarlo. Il video diventa virale sul web e alla fine si scopre che il ragazzo verrà verrà fermato poco dopo in via Carducci dalla Guardia di finanza (fonte twitter Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)