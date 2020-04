È arrivata la polizia a interrompere il flashmob in auto con il clacson di Francesca Donato contro il Mes approvato dall'Eurogruppo. L'europarlamentare della Lega stava protestando a Palermo nonostante le restrizioni e la quarantena imposta dall'emergenza coronavirus e aveva chiesto ai suoi followers di fare altrettanto ovvero di scendere in strada e suonare il clacson della propria automobile per protestare contro la decisione dell'Ue, che ha dato il via libera all'impiego di un Mes-light per fronteggiare la crisi economica causata dalla pandemia.

Ma la protesta non è durata molto, perché è arrivata in diretta la polizia a interromperla. È scattata la multa? L'esponente leghista antieuropeista sostiene di no: "Sono riuscita a convincerli che come europarlamentare poteva farlo e che quindi nessuna multa" ha raccontato la Donato.