Il governatore Vincenzo De Luca appare nella sua diretta settimanale e spiega come la Regione Campania abbia stanziato un contributo per chiunque sia in difficoltà (1000 euro invece dei 600 di Conte), e che quel contributo arriverà subito sui conti correnti o a casa. Il presidente chiarisce che quelli non sono come i soldi di Conte, che invece "sono un prestito che dovete restituire, ricordatevelo - sottolinea - E poi devono darlo le banche che faranno l'istruttoria. Ci vorranno mesi - spiega - Io ve ne do pochi, maledetti, ma subito".