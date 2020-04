Non si trova più carta igienica. La drammatica soluzione...

Scoppia l’allarme carta igienica. Un altro effetto del Coronavirus: a causa delle difficoltà legate al trasporto delle merci le scorte dei paesi potrebbero terminare a breve. Il New York Times non ha lasciato speranze fin dal titolo: “Stop Using Toilet Paper”. Nella pagina anche un disegno del primo rotolo a strappo brevettato da Seth Wheeler nel 1891. “Il panico per acquistare carta igienica s’è diffuso nel mondo rapidamente come il virus benché i sintomi siano primariamente respiratori e non gastrointestinali”, nota l’articolo che ripercorre la storia e immagina di poter andare avanti anche senza carta. E pensare che una decina di giorni fa i governatori delle Regioni italiane, con in testa quello della Campania Vincenzo De Luca, hanno protestato con la Protezione civile che li ha riforniti di mascherine inadeguate fatte, hanno denunciato, con un foglio di carta igienica. A questo punto perché non fare di necessità virtù? Guardate il video...