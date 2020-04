Corteo in strada per l'ex Br, tensione a San Lorenzo. La polizia denuncia e sanziona 45 anarchici

Gli anarchici sfidano il divieto di spostamento e assembramento e scendono in strada per il corteo funebre non autorizzato per Salvatore Ricciardi, ex Brigate Rosse morto a 80 anni. Decine di esponenti dei centri sociali si sono accodati al feretro prima di essere bloccati dalla polizia. Sono state identificate 45 persone che saranno denunciate e sanzionato per la violazione del Dpcm che regola le attività consentite e divieti per l'emergenza coronavirus. Sulle mura Aureliani, poco distanti da via dei Volsci a cui si riferiscono queste immagini, gli anarchici hanno scritto "Ciao Salvo, odio il carcere".