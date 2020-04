Festa di Pasqua sul tetto, arriva l'elicottero della polizia. E loro gli sparano i fuochi d'artificio

La festa di Pasqua sui tetti nel Quartiere Sperone, a Palermo, viene interrotta dall'arrivo dell'elicottero delle forze dell'ordine. Ma le decine di persone presenti alla festa con balli latino americani e grigliate non si sono fatte intimorire e hanno usato i fuochi d'artificio come "difesa" per l'attacco aereo della polizia, che comunque poco dopo ha fermato l'evento che andava contro tutte le misure di contenimento del coronavirus.

Intanto sono in corso indagini per identificare i residenti del Quartiere Sperone di Palermo che ieri hanno partecipato in gruppo alla grigliata sul tetto condominiale. Molti dei partecipanti hanno pubblicato sui loro profili social video e foto dell'evento non autorizzato, e pertanto sono facilmente individuabili. Rischiano sanzioni amministrative per avere violato le misure anti Covid 19 previste dal Dcpm del premier Conte. Non solo, i genitori dei minori rischiano anche una segnalazione al Tribunale dei minori perché sul tetto senza parapetti non c’erano le misure di sicurezza. Il video è tratto dal profilo Twitter RadioSavana.