La Pasqua in streaming è una corsa, il parroco maratoneta stupisce tutti

Il calendario della Pasqua in streaming è fitto e così Don Pasquale Irolla, parroco della chiesa di San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, per non far perdere ai fedeli le preghiere del vescovo e del Papa deve correre. Letteralmente: eccolo che canta per tutta la chiesa come se passasse di casa in casa dai fedeli collegati via social. D'altronde anche Papa Giovanni Paolo II era chiamato l'atleta di Dio...