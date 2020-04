Levante dai vestiti alle sopracciglia. Così si umilia davanti a tutti

Anche Levante vittima del doppiaggio creativo di TikTok. Questa volta il suo volto è prestato a un dialogo tratto dal film "L'A.s.s.o. nella manica".

Per approfondire leggi anche: La verità di Diodato sulla ex Levante

La cantante chiede al suo interlocutore: "Mi devi dire cosa c'è che non va in me? Devi essere brutale". E lui non si tiene proprio nulla. La disintegra così...