Fuoco ai materassi, i migranti non vogliono stare in quarantena

Situazione esplosiva al centro di accoglienza di via dei Codirossoni, a Torre Maura, periferia sud-est di Roma. I migranti ospiti della struttura hanno dato fuoco a materassi e lenzuola dando il via a un incendio spento poi dai vigili del fuoco. La rivolta è scoppiata contro lo stato di quarantena a cui gli stranieri sono sottoposti a causa della positività al coronavirus di alcuni ospiti del centro. Già negli scorsi giorni c'erano state delle tensioni, per questo all'esterno della struttura erano presenti agenti della polizia di Stato e della polizia di Roma Capitale.