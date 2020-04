Ibrahimovic come i Lakers. Cosa fa col pallone

Tra campioni ci si intende. E allora Zlatan Ibrahimovic continua a tenersi in forma nella sua palestra personale. E per passare il tempo fa di tutto per non perdere il contatto col pallone.

E allora in questo video postato su TikTok si fa vedere mentre fa un tacchetto niente e fa "canestro" con la maglia dei Los Angeles Lakers.