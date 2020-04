Scoppia l'amore tra Prodi e Berlusconi, Pasquetta con l'onorevole, il freno alla "fase 2". Il Superpodio!

Gli antagonisti della Seconda Repubblica, Romano Prodi e Silvio Berlusconi, che d'improvviso si riscoprono alleati. La parlamentare che se ne va al mare con la scusa di dover lavorare. Il tuttologo che manda a monte tutte le commissioni a cui partecipa e che, ahinoi, è seduto anche in quella che si dovrà occupare della fase 2... Sono loro i protagonisti della sedicesima puntata del "Superpodio della settimana", la videorubrica de "Il Tempo" dedicata al peggio della politica.

Cominciamo subito con lo svelare l'identità del "talismano negativo" della task force guidata da Vittorio Colao che dovrebbe pianificare la ripartenza del Paese. Trattasi di Enrico Giovannini. L'ex presidente dell'Istat ha un curriculum di tutto rispetto. Se non fosse che la sua carriera è tutta segnata da un paradosso: ogni suo flop è stato premiato con una poltrona. Non ricordate i suoi fiaschi più famosi? Non c'è problema, li trovate tutti nel video.

Al secondo posto c'è invece la deputata ex grillina Sara Cunial. Il giorno di Pasquetta, infatti, è stata beccata dalle forze dell'ordine mentre, contravvenendo a tutte le prescrizioni per arginare il contagio da Coronavirus, se ne andava allegramente in auto verso il lungomare di Ostia. Inizialmente i testimoni hanno parlato di una salatissima multa per l'onorevole, lei però ha smentito minacciando querela. Quello che non ha smentito è la sorprendente giustificazione data agli agenti. "Alibi" che, però, non sarebbe stato giudicato molto credibile. Di cosa stiamo parlando? Scopritelo nel video!

Al primo posto, infine, l'improvvisa scintilla scattata tra Prodi e Berlusconi. I due, dopo aver passato un'intera vita politica a detestarsi, si sono ritrovati sullo stesso fronte a causa del Coronavirus. In particolare, hanno fatto registrare un'inedita comunanza di vedute sulle soluzioni per superare la crisi economica dovuta al lockdown del Paese. Prodi ha sposato l'idea tremontiana di finanziare la ricostruzione con titoli di Stato a lunghissima scadenza, Berlusconi si è associato all'appello del professore bolognese di utilizzare i fondi del Mes senza condizionalità, facendo irritare non poco gli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Il riavvicinamento, in ogni caso, ha del clamoroso. E allora ci siamo spinti a immaginare quale altra svolta sorprendente potrebbe esserci portata in dote dall'epidemia. Scopritelo nel video!.

E per questa settimana è tutto, arrivederci alla prossima!