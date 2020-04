Rocco Siffredi? No, Antonio Razzi. L'ex senatore svela chi è il vero stallone

La diretta Instagram di Antonio Razzi con la fotomodella Annalinda Barini si trasforma in una confessione a luci rosse. L'ex senatore annuncia che la prossima settimana farà una diretta social con il suo "compaesano", Rocco Siffredi. Con cui ci sarebbe una contesa numerica. Razzi svela di avere avuto mille donne, Siffredi 5 mila. "Ma è diverso - spiega - e glielo ho detto. Lui le ha avute per lavoro, io per piacere...".