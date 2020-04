Viaggio virtuale tra le meraviglie di Donnaregina e i tesori di Napoli

Un viaggio virtuale tra gotico e barocco, la storia di Maria d’Ungheria, gli affreschi di Solimena, la mostra di Nicolas Poussin proveniente dai musei Vaticani, le sculture di Tino di Camaino. Questo e tanto altro nei racconti d’arte del complesso Donnaregina e dell’annesso Museo Diocesano voluto dal cardinale Crescenzio Sepe e diretto da monsignor Adolfo Russo. Il critico d’arte Roberto Nicolucci illustra le innumerevoli meraviglie del museo e delle due chiese con un linguaggio accessibile in lezioni d’arte, video di pochi minuti che, come le pagine di un catalogo virtuale, faranno scoprire tanti capolavori. Un tour a disposizione dei tanti napoletani e dei turisti che oggi non possono visitare la città partenopea e che servirà a stimolare, quando si potrà, una visita live attraverso video che con cadenza periodica verranno pubblicati sulle piattaforme digitali, su Facebook e Instagram del Museo Diocesano di Napoli e delle Università telematiche Pegaso e Mercatorum.

“I musei sono la nostra carta d’identità. Il deposito della memoria oltre che la punta di diamante del nostro patrimonio. Superata la tempesta di questi mesi, dovremo imparare lentamente a rifrequentarli anche come una sorta di riappropriazione simbolica delle nostre radici più profonde. Frequentare un museo, anche da casa o sfogliandone un catalogo on line, mette in moto i nostri sensi; è un carburante di intelligenza e immaginazione. Sollecita a rinforzare i nessi tra i luoghi e le persone (e a crearne di nuovi)”, spiega Roberto Nicolucci, docente di storia dell’arte presso l’Università Mercatorum

Basterà uno smartphone per entrare nel mondo incantevole e misterioso di Donnaregina, nella chiesa Vecchia e in quella Nuova e confrontarsi con la bellezza di questi luoghi attraverso video realizzati in altissima risoluzione con l’utilizzo delle migliori tecnologie. Un prodotto culturale multifunzione perché si potrà godere della singola puntata o per i più appassionati godere, al termine della pubblicazione dei video, a un vero e proprio documentario, una visita virtuale completa, approfondita e di grande qualità.