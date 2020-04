Sapelli: "Il Mes è una fregatura e vi spiego perché"

Sul sito della casa editrice Cantagalli l'editore, Davide Cantagalli, intervista ogni giorno uno dei suoi scrittori, e oggi lo fa con il professore Giulio Sapelli. Sapelli spiega con grande chiarezza la questione dei prestiti MES e dice che chi oggi sostiene che usare il prestito per investimenti nel settore sanitario è senza condizioni o è ignorante (e non dovrebbe esserlo) o mente spudoratamente, perché qualsiasi prestito del Mes può essere concesso a paesi che hanno un debito pubblico superiore al 60% del Pil solo in cambio della ristrutturazione del suo debito pubblico, sulla base del trattato istitutivo ESM e del trattato di Maastricht che possono essere cambiati solo da modifiche ai trattati.

Peraltro Sapelli ricorda che il Mes ha lo stesso regolamento di una banca d'affari, per cui i suoi membri (a cominciare dai ministri dell'Economia) sono tenuti alla segretezza sulle decisioni interne, e non possono riferire ai parlamenti i contenuti di quelle decisioni. Lo ammise anche Tria in una intervista al Sole 24 ore.