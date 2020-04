Il test del farmacista veneto. La mascherina di Zaia? E' un bluff clamoroso

Le mascherine regalate dal governatore del Veneto Luca Zaia alla cittadinanza non sarebbero in grado di proteggere dal contagio da Coronavirus. L'accusa arriva da un farmacista locale che ha elaborato un sistema per verificare l'efficacia degli strumenti di protezione. Il farmacista ne prova prima un paio in suo possesso, accende un accendino davanti alla bocca e prova a soffiare. Sulla fiamma non c'è nessun effetto. Vuol dire che effettivamente le mascherine non fanno passare aria. Poi lo stesso esperimento viene fatto con la mascherina inviata da Zaia alla cittadinanza. E il risultato, purtroppo, non è quello atteso. Sia soffiando, sia simulando uno starnuto, la fiamma si spegne immediatamente. Dimostrando che la mascherina in oggetto non offre nessuna sicurezza di non disperdere il contagio.