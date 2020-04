"Virus debole", "mascherine inutili". Ecco tutti i clamorosi errori degli scienziati

Vatti a fidare degli scienziati. Il Coronavirus non ha mandato in confusione solo la classe politica, ma anche la comunità degli studiosi che, per settimane e settimane, ha continuato a ripetere delle verità "inattaccabili" che poi, allo stato dei fatti, si sono rivelate clamorosamente false.

Ce n'è per tutti, da Roberto Burioni che parlava di "rischio zero" per l'Italia e di mascherine inutili, a Ilaria Capua che ridimensionava la potenza del nuovo virus, per arrivare fino a Fabrizio Pregliasco che definiva assai complicato il contagio da asintomatici. E ancora tanti tanti altri.

In questo video una raccolta delle principali "topiche" degli scienziati. Che rappresentano un monito anche alla politica. Giusto fidarsi degli esperti. Ma occhio a non prendere tutto per oro colato...