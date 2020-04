Oddio arrivano gli Ufo! Ma sono i satelliti Starlink di Elon Musk

La flotta di satelliti Starlink di Elon Musk ha solcato i cieli italiani provocando stupore ma anche qualche timore in chi pensava che fossimo prossimi all'invasione degli alieni.

Alle 21,15 ora italiana è partito il trenino di luci intermittenti in movimento rettilineo da ovest-nordovest verso est-sudest a con tanti italiani, costretti all'isolamento domestico per la quarantena dovuta al coronavirus, che si sono trovati col naso all'insù chiedendosi cosa fosse il curioso spettacolo. Il progetto di Space X, l'azienda aerospaziale del capo della Tesla, serva implementare la copertura satellitare internet sulla Terra.

L’ufologo ligure e fondatore di A.R.I.A (Associazione Ricerca Italiana Aliena), Angelo Maggioni, ha fanno una nota per tranquillizzare quanti pensavano a un attacco alieno: "Erano i satelliti di Elon Musk, uno dei trenini composti da almeno 60 satelliti per migliorare la copertura Internet. Questo progetto infatti ha come obbiettivo quello di fornire la copertura internet ad alta velocità. Attualmente i provider tradizionali in grado di coprire le vaste aree utilizzano satelliti geostazionari, cioè a circa 36 mila chilometri di altitudine: questo vuol dire che il segnale di partenza e ritorno impiega molto tempo. I satelliti di Elon Musk ad una quota più bassa dovrebbero migliorare appunto la velocità di comunicazione".