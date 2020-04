Tennis show da un terrazzo all'altro, la partita di due ragazze italiane fa il giro del mondo

Una partita mozzafiato da un terrazzo all'altro. Le prodezze ad alta quota di due tenniste liguri conquistano i social. Il profilo Twitter dell'ATP tour ha pubblicato il video per la serie #tennisathome, ovvero come il movimento di professionisti e appassionati in giro per il mondo vive la propria passione durante il lockdown per il coronavirus. Tra i tanti commenti degli utenti quelli che immaginano il super-lavoro di un raccatapalle immaginario giù in strada e chi ricorda che la Liguria è la patria di Fognini, genio del tennis con un pizzico di follia.