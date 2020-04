Nuda sull'auto dei carabinieri. Follia da quarantena a Piacenza

Una donna praticamente nuda, con addosso solo un perizoma, si è sdraiata sul cofano di una gazzella dei carabinieri a Borgotrebbia, a Piacenza. La donna, in preda a delirio forse dovuto all'assunzione di alcol o droga, intorno alle 18 di ieri si è letteralmente aggrappata all'auto dopo aver camminato senza vestiti per le strade limitrofe. Ai militari, attoniti, non è rimasto altro che chiamare il 118 per far scendere la donna dall'auto nel rispetto delle misure anti-contagio da coronavirus.

La donna in evidente stato confusionale è stata portata in ospedale e la sua posizione è al vaglio per eventuali sanzioni.