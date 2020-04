I bar diventano supermarket. A New York la crisi si combatte così

I bar di New York si trasformano in minimarket per superare la crisi economica provocata dal coronavirus. Da bar frequentatissimo nel Lower East Side di Manhattan a supermarket di quartiere. Così i proprietari di Forgtmenot hanno deciso di reinventare la loro attività per provare a sopravvivere alla crisi economica esplosa contestualmente all’emergenza sanitaria da coronavirus.

"Volevamo rimanere aperti, volevamo essere presenti anche perché viviamo tutti in questo quartiere", spiega Derek Tigue, uno dei soci del locale. Così hanno tolto tavoli e sedie sostituendoli con frigoriferi e banchi per la frutta e la verdura. E tra gli articoli in vendita ci sono anche quelli molto richiesti come la carta igienica, le tovagliette usa e getta e il disinfettante per le mani. Ma non solo perché i clienti possono anche prendere una bevanda alcolica o un cocktail da asporto dopo aver terminato la loro spesa perché il bar è ancora aperto ma solo per l’asporto, nel pieno rispetto delle restrizioni imposte dal governatore Cuomo. Non ci renderà milionari, ma ci permetterà di rimanere aperti e farà sì che la gente si ricordi di noi quando le cose torneranno alla normalità", spiega ancora Tigue.