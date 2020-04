Jason Clark tenta l'impresa artica per i social ma rischia quasi di morire. L'influencer, che su TikTok conta oltre 400 mila fan, posta il video che gela i social e fa il giro del mondo: nella clip, pubblicata anche su Instagram, il ragazzo nuota sotto una lastra di ghiaccio di un lago dello Utah negli Usa. Quando tutto sembra andare bene perde invece il senso dell’orientamento e non riesce a ritrovare l’apertura per risalire in superficie. Qualcuno filma l'impresa e c'è anche il cane che lo segue su e giù. "Non pensavo che i miei bulbi oculari si sarebbero congelati così in fretta – ha raccontato poi in in video successivo – La superficie dell'acqua in cui si trovava il buco non aveva un aspetto diverso dal fondo del ghiaccio. Quando mi sono voltato e ho avvertito il ghiaccio, ho pensato di essere nella buca. Quando non lo ero, ho deciso di tornare indietro e seguire la polvere di ghiaccio che avevo sollevato, ma che si era spostata e mi ha portato più lontano. Ho quindi cercato di rompere il ghiaccio con la schiena, come si può vedere nel video. Non so cosa mi abbia fatto girare un’ultima volta. Avevo il respiro così corto che non riuscivo più a vedere".