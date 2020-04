Asia Argento e Vera Gemma mezze nude, il balletto hot infiamma il web

Asia Argento e Vera Gemma mezze nude su Instagram mandano in tilt i follower. In tempo di quarantena da Coronavirus, è nata una nuova tipologia di comunicazione senza filtri: i vip hanno azzerato le distanze sociali con le dirette Instagram. Da Christian Vieri a Michelle Hunziker, da Ernst Knam a Rita Rusic, per non parlare di Fedez e Chiara Ferragni, non c'è volto noto che non si racconti online dal salotto di casa, spesso dalla cucina, in ciabatte e mollettone. Dirette che sono meglio di qualsiasi intervista.

Per approfondire leggi anche: Asia Argento ko

I vip si mettono a nudo, qualche volta in senso letterale come Asia Argento e Vera Gemma, due protagoniste di "Pechino Express" (la figlia di Dario Argento ha rivelato che il programma è una pantomima, nda). L'attrice in diretta con la figlia d'arte, ha rivelato un flirt: "Ti ricordi quando stavi con Teo?" e Vera: "Ma chi? Teocoli?", "No, Mammuccari" ha ribattuto una divertita Asia. Ma la diretta ha preso una piega a luci rosse: le due donne hanno deciso di eccitare i follower con un mezzo striptease: ancheggiamenti sexy, lingua sulle labbra, toccatine birichine. E se Asia si è limitata a mostrare l'addome scolpito, Vera Gemma è stata la vera rivelazione hot: via la canotta e tette al vento. A coprire i capezzoli del florido e turgido seno solo le mani. La diretta più bollente di questo lockdown.