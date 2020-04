Ciro Immobile diventerà papà per la quarta volta. Cosa risponde alla sua Jessica

Ciro Immobile diventerà papà per la quarta volta. Sua moglie Jessica Melena glielo annuncia sui social con voce dolce e accarezzandosi la pancia.

Lui, però, reagisce come non ti aspetti. Le dice "ciao" e scappa di casa portandosi sotto braccio la playstation. Il simpatico siparietto ha fatto incetta di like sui social.