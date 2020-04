Lo scherzo terribile della Ferragni. E Fedez sbotta: "Ma vaff..."

Giorni di noia per i vip nostrani che in casa si concedono giochi e scherzi e poi li condividono attraverso i propri canali social. E' il caso, ad esempio, della coppia italiana più glamour, quella formata dall'influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez. Sono nella loro casa di Milano quando lei gli si avvicina, approfittando del fatto che lui sta schiacciando un pisolino. Lo sguardo degli spettatori è rapito dal décolleté della Ferragni generosamente esibito, ma poi ci si accorge che ha in mano una armonica nera. Cosa vorrà fare al povero Fedez? Scopritelo nel video. Qui vi basti sapere che lui non l'ha presa affatto bene.