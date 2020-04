Sessantenni a maggior rischio Coronavirus? A casa anche dopo il 4 maggio? Rosario Fiorello, che il 16 maggio compirà 60 anni, ci scherza su: "Se non esco io, figuriamoci Venditti e Baglioni!". Fiorello, che sarà di nuovo al fianco di Amadeus sul palco del Festival di Sanremo a febbraio 2021, ha reagito con ironia al prolungamento della quarantena per i sessantenni e ha postato un video su Twitter: "Amici, noi siamo a rischio e dobbiamo essere protetti, siamo come il panda, il colibrì dell'Himalaya... Siamo in via di estinzione..uhm...no... però dicono che dobbiamo rimanere a casa e rimarremo a casa. In verità fino a metà maggio posso uscire e io dal 4 al 16 maggio un'uscita me la farò... Con la mascherina, con i guanti, con lo scafandro, con la boccia del pesce rosso sulla faccia...levo il pesce rosso e me la metto...quindi cari sessantenni, so che pensavate di essere ancora giovani e invece no, rientriamo nella categoria a rischio...mi rivolgo agli amici. Ligabue, tu non puoi uscire...e pensa Baglioni e Venditti...questi proprio chiuderli... chiuderli".