Totti e il retroscena sul rigore contro l'Australia: "Se la fecero tutti sotto..."

Estate 2006, ottavi di finale dei mondiali di calcio in Germania. Rigore per l'Italia contro l'Australia praticamente a tempo scaduto. Sul dischetto si presenta Francesco Totti, concentratissimo, che piazza la palla all'angolino, imperdibile, e regala agli azzurri i quarti di finale.

A quei momenti concitatissimi è tornato l'ex capitano della Roma in una diretta su TikTok con il "faina", noto personaggio dell'etere romano. "Quel pallone pesava tantissimo - ha ricordato il 'pupone' - anche perché il portiere era enorme e la porta sembrava piccolissima". Poi, alla domanda su di chi fosse stata la scelta del tiratore, Totti ha risposto con un gustoso retroscena: "Se ho chiesto io di calciarlo? No, assolutamente. Ma in pratica ero rimasto solo io. Appena l'arbitro indicò il dischetto tutti i miei compagni scomparirono, chi si allacciava le scarpe, chi si voltava dall'altra parte. Fu come quando si aprono le acque davanti a Mosè". Per fortuna dell'Italia a Totti i piedi non tremarono. E il sogno mondiale potè proseguire.