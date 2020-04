Il ghepardo lo attacca alle spalle, il facocero sembra spacciato. Ma la sorte gira all'improvviso...

Alle spalle è facile ogni attacco... ma la sorte gira! Incredibile facocero mette in fuga il ghepardo che se lo voleva mangiare... Nella savana si dice che ciò che conta è correre. Per raggiungere la preda o, al contrario, per sfuggirgli. Lo sa bene questo facocero (mammifero africano) che tenta disperatamente di scappare dall'assalto di un ghepardo. Quando quest'ultimo lo raggiunge, però, accade l'impensabile. Il facocero ha una reazione improvvisa e, d'incanto, l'inseguito diventa inseguitore. E stavolta è il ghepardo a dover fare affidamento a tutte le sue doti di velocità per sfuggire a un triste destino. Paradossi della savana!