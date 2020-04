Coronavirus Gran Bretagna, il principe Carlo e Camilla applaudono i medici

L'applauso per i medici in prima linea contro il coronavirus è diventato un rito in Gran Bretagna. Anche il principe Carlo insieme alla moglie Camilla hanno aderito al "Claps of carers" battendo a lungo le mani ai soccorritori e al personale medico-sanitario impegnato in prima linea nella battaglia al Covid-19. Il principe Carlo è guarito recentemente dal Coronavirus dopo che era risultato positivo al test verso la fine di marzo.