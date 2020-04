Tutti vicini, qualcuno senza mascherina e i bambini che scorrazzano nella piazzetta. Il 25 Aprile nel quartiere Pigneto di Roma il decreto anti-coronavirus del governo già non vale più: alla faccia della quarantena ancora in vigore la gente si è radunata per fare festa in nome delle lotte sociali, spinti forse dalla circolare del Ministero dell'Interno che consente le celebrazioni per la festa della Liberazione ma di certo nel pieno rispetto di tutte le norme anti-coronavirus, distanziamento sociale in primis.

Il video di "Non è La Radio" è subito diventato virale sui social. Sul caso è intervenuto anche il senatore Maurizio Gasparri, commissario del Coordinamento Forza Italia Roma Capitale: "Noi siamo a casa mentre i centri sociali festeggiano al Pigneto - ha denunciato Gasparri - Chiedo l'arresto immediato dei promotori e dei partecipanti".