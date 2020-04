Conto alla rovescia per la Fase 2. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca torna davanti alle telecamere e dà vita a un nuovo show per spiegare come sarà la vita dopo lockdown. "Qualcuno mi chiede se dall'1 maggio si riprende la movida... ma sei scemo o sei buono?". Il governatore fa il punto della situazione, denuncia l'enorme burocrazia italiana ed europea e invita ancora alla prudenza: "Non reggeremmo un altro lockdown".