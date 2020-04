Mara Venier e Paolo Bonolis hanno regalato un’ora di intrattenimento in diretta su Instagram. La “Signora della domenica” ha raccontato molto di sé: mente veneta sul lavoro, animo “cazzaro” come i romani e sangue napoletano: “Mia madre adorava le canzoni classiche napoletane, ascoltava sempre quelle melodie e quando mi proposero lo Zappatore con Mario Merola io dissi subito di sì anche se il mio agente non voleva. La prima volta che sono arrivata a Napoli mi sembrava di conoscerla, mi sono sentita a casa. Forse in un’altra vita sarò stata una popolana”.

Paolo Bonolis ha sottolineato che molti utenti li avrebbero voluti insieme al Festival di Sanremo e la Venier: “Ma adesso lo fanno Amadeus, Jovanotti, Fiorello. Piuttosto te quando torni in Rai?”, “Quando?! Io adesso non posso, dopo che ca**o ne so. Quando? Boh, quando me va!” ha risposto Bonolis. Mara Venier ha ammesso di avere giornate sì e giornate no e di aver smesso di guardare il bollettino ufficiale della Protezione Civile, poi ha scherzato sull’amore ai tempi della quarantena da Coronavirus: “Che finisca presto questa quarantena! Non ne posso più di Nicola! Lo sai quanti divorzieranno?” e Bonolis all’unisono con la moglie Sonia hanno scherzato: “Noi! Noi!”. Ogni tanto Nicola Carraro faceva capolino nella diretta e la Venier: “Ma che ca**o c’entri tu?!”.

La Venier ha tirato fuori anche una chicca: “Tra tutti gli attori intervistati, Banderas e Andy Garcia sono quelli che mi hanno colpito di più. Li ho intervistati tutti: Brad Pitt, George Clooney, ma quelli che avevano personalità e carisma, che avevano qualcosa in più da dire sono Andy Garcia e Antonio Banderas”. La diretta ha preso una piega “pericolosa” quando Bonolis ha letto la domanda di un follower: “Adoro i video a tradimento di Nicola a Mara” e la Venier: “Sì, lui mi fa i video quando non me ne accorgo, quando sto scopando…”. Bonolis e la moglie sono sobbalzati e Mara: “Ma che? Sto scopando.. in terrazzo con la scopa, sto pulendo con la scopa o mentre cucino. Situazioni casalinghe” e Paolo: “E’ come un vietcong!”. Finale con battuta: “Chiamate la D’Urso, chiamate la De Filippi” hanno scritto i follower e Bonolis: “Ma che c’hanno preso per un centralino?!”.