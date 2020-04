L'Italia piegata, ma non sconfitta dalla pandemia di coronavirus. In occasione della festa per il 25 Aprile le Frecce Tricolori solcano i cieli di una Roma deserta per il lockdown ma la tradizionale scia bianca, rossa e verde riempie di speranza la Capitale. Il primo passaggio sull'altare della Patria poco dopo le 15, poi dopo aver sorvolato la città storica, gli aerei della pattuglia acrobatica sono passati a bassa quota sopra il Quirinale per ritornare sul Vittoriano.