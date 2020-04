Giorgio Chiellini, storico difensore della Juventus e della Nazionale italiana, placca anche TikTok con un video dalla quarantena per Coronavirus. Il giocatore si diletta in una prova per cuori forti vietatissima dalle mamme di tutto il mondo: giocare a pallone dentro casa. Di recente, Chiellini ha rivelato che da bambino non sognava di fare il calciatore, ma di diventare un professionista di basket. E così ha provato a dare prova della sua abilità facendo girare il pallone sul dito indice come i giganti dell'NBA ma il risultato non è stato di serie A! Giorgio ha sfiorato il patratac di vasi e cristalli.