Anthony Fauci, epidemiologo 79enne che consiglia la Casa Bianca sulla pandemia di Covid-19, aveva scherzato in un'intervista a Cnn affermando che gli sarebbe piaciuto essere impersonato da Brad Pitt al popolare Saturday Night Live. Detto, fatto. L'attore statunitense premio Oscar ha pronunciato un discorso vestendo i panni (e gli occhiali) di Fauci, che nelle scorse settimane è diventato molto popolare negli Usa grazie alle sue spiegazioni chiare, lucide e pacate, capaci di "smorzare" quelle al contrario enfatiche e talvolta confuse del presidente Donald Trump. Proprio alcune dichiarazioni del magnate repubblicano sono finite al centro del discorso del Pitt-Fauci. Trump giorni fa ha detto, per esempio, che il vaccino contro il Covid-19 arriverà "relativamente presto": spiega il falso Fauci che è senza dubbio "una frase interessante", perché, "relativamente all'intera storia della Terra, certo, il vaccino arriverà presto".

Ma, aggiunge, se un amico mi dicesse che arriverà "relativamente presto" e poi arrivasse un anno e mezzo dopo, la conseguenza sarebbe che ne uscirei "relativamente arrabbiato". Pitt-Fauci continua commentando un passaggio in cui Trump ha detto che il virus "scomparirà per miracolo": "Un miracolo sarebbe fantastico, amo i miracoli, ma non dovrebbero essere il Piano A", dice l'attore. E sulla promessa di Trump che "tutti avranno un test", Pitt-Fauci ribatte, con la calma che contraddistingue l'epidemiologo: "Quello che intende è 'quasi nessuno'". Il presidente dice poi di non essere "sicuro che qualcuno sappia davvero che cosa è questo virus", e Fauci commenta, con la solita pacatezza: "Noi sappiamo che cos'è".

Infine, si arriva al disinfettante che Trump ha ipotizzato si potrebbe iniettare per debellare il Sars-CoV-2 dal corpo "in un minuto": Pitt-Fauci resta a bocca aperta, sguardo fisso, muto e sconcertato. La proposta di Trump di colpire il corpo con "luce fortissima" o raggi ultravioletti? Pitt-Fauci si copre il volto con una mano e dice soltanto: "So che non dovrei toccarmi la faccia, ma...". Pitt-Fauci, dop, si toglie occhiali e parrucca e ringrazia gli operatori sanitari di prima linea impegnati contro la malattia e il vero Fauci: "Grazie per la calma, la chiarezza, in questo inquietante periodo".