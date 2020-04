Da Papa Razzi a Carlos Wojtyla, Francesca Cipriani dà i numeri

Paolo Ruffini e Francesca Cipriani a colloquio sui Papi. Si parte con Papa Razzi, poi sì Francesco. Il Cognome? Ma no, i preti non danno i cognomi dei papi per ragioni di privacy.

La showgirl dà i numeri e, dall'altra parte del web, Paolo Ruffini non riesce a trattenersi.